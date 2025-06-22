Наслідки іранського ракетного обстрілу Тель-Авіву 22 червня

Упродовж ночі й ранку 22 червня Іран атакував Ізраїль ракетами. Під удар, зокрема, потрапив житловий район Тель-Авіва. Кілька десятків людей госпіталізували до лікарень, повідомив телеканал CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), Іран випустив від 20 до 30 балістичних ракет кількома хвилями.

Влада повідомила про близько 20 легко поранених унаслідок ракетного удару по житловому районі Тель-Авіва. За словами речника ізраїльської поліції Діна Елсдунне, рятувально-пошукова операція ще триває. Надзвичайники шукають серед завалів постраждалих та фрагменти ракет. За словами речника, район, що зазнав удару, розташований поруч з торговим центром і школою.

Iranian missiles hit Israel after US bombs Iran’s nuclear sites — in pictures https://t.co/p2hoTYRr53 pic.twitter.com/jog4kRNXA0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 22, 2025

Згідно з повідомленням МОЗ Ізраїлю, з-поміж 86 поранених в результаті нічних та ранкових атак, двоє людей отримали травми середньої тяжкості, 77 – легкі, четверо людей у шоковому стані, самопочуття ще трьох — оцінюється.

Загалом від початку дзеркальних ударів Ірану по Ізраїлю, які почалися 13 червня, 2 835 ізраїльтян були госпіталізовані: 23 отримали важкі поранення, 107 – середнього ступеня тяжкості, 2 555 – легкого ступеня і 119 – у шоковому стані.

Як писав ZAXID.NET, 22 червня військові ВПС США завдали потужних ударів по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для авіаударів по іранському підземному комплексу збагачення урану у Фордо, американці залучали стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit. Літаки переносили високоточні бомби GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МOP), вагою приблизно 13,600 кг.

Також орієнтовно 30 крилатих ракет BGM-109 Tomahawk були випущені з підводних човнів ВМС США (приблизно 640 км від берегів Ірану) по двох наземних ядерних комплексах – Натанз й Ісфахан.

За даними телеканалу CBS, представники адміністрації президента США Дональда Трампа повідомили Ірану, що удар був єдиною запланованою дією США і що Вашингтон не має наміру домагатися зміни режиму в Тегерані. Телеканал також повідомив, що не всі союзники США в регіоні, де розташовані американські бази, були поінформовані про атаку заздалегідь.