Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на репортаж журналістки NYT з Курщини

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на репортаж журналістки The New York Times з територій Курської області, які донедавна контролювали Збройні сили України. Дипломат вказав, що рішення NYT опублікувати статтю, зокрема за участі військовослужбовців ЗС РФ, дає російській пропаганді можливість вводити аудиторію в оману.

12 липня журналістка NYT Нанна Хайтманн опублікувала репортаж під назвою «Пейзаж смерті: що залишилося там, де Україна вторглася в Росію» (англ. A Landscape of Death: What’s Left Where Ukraine Invaded Russia) . Під час створення матеріалу американську журналістку супроводжували бійці спеціального загону Росгвардії «Ахмат», який, як пише журналістка, «відвоював територію та допомагав з евакуацією». З відкритих джерел відомо, що цей чеченський спецпідрозділ безпосередньо брав участь у вчиненні воєнних злочинів проти українського народу , включаючи тортури, страти цивільних, мародерство та участь у фільтраційних операціях.

Свою статтю журналістка починає словами «Несподіване вторгнення України на захід Росії минулого літа». Разом з тим вона не пояснює читачам причини Курської операції ЗСУ, а розповідає про руйнування та втрати, яких зазнали місцеві мешканці через бої. Лише згодом Нанна Хайтманн пише, що великі території України досі залишаються окупованими Росією.

Журналістка NYT, яка шість днів провела в Курській області, поспілкувалася з місцевими щодо їхнього сприйняття російсько-української війни. Зі слів однієї з росіянок, українці били по територіях, де мають багато родичів, оскільки начебто не змогли дістатися до Москви.

Ще одна літня жителька Курщини сказала Хайтманн, що причиною повномасштабної російської агресії стало розширення НАТО. Вона схарактеризувала українців як жертв пропаганди, що звинувачують у всьому лідера Росії Владіміра Путіна.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий опублікував допис у X, де повідомив, що рішення NYT опублікувати цю статтю дозволяє російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Він провів паралель з маніпуляціями Волтера Дюранті – московського кореспондента NYT, який став символом замовчування Голодомору в Україні.

«Той, хто в NYT вирішив, що це розумно – писати разом з російськими військовими злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто надання можливості російської пропаганди ввести аудиторію в оману. Сумно бачу, як маніпуляції рівня Дюранті повертаються в NYT», – написав речник МЗС.

Той, хто в @nytimes вважав за розумне повідомляти про це разом із російськими воєнними злочинцями, прийняв найдурніше рішення. Це не баланс і не «інша сторона історії». Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні Дюранті повертаються до NYT. https://t.co/YlIU0j2HH1 — Георгій Тихий (@SpoxUkraineMFA) 12 липня 2025 р.

Як писав ZAXID.NET, у червні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про те, що Захід нібито має «пробачити» Росії розв’язану нею повномасштабну війну в Україні. Сибіга заявив, що ті, «хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви»