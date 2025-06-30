Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Словаччини про прощення для Росії
Глава МЗС України вважає, що ті, «хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви»
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про те, що Захід нібито має «пробачити» Росії розв’язану нею повномасштабну війну в Україні. Про це український міністр написав у соцмережі «Ікс» в понеділок, 30 червня.
Напередодні, 29 червня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в етері словацького мовника STVR заявив, що врегулювання російсько-української війни неможливе без діалогу з Росією.
Він також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Москвою.
«А може, навіть пробачити все, що сталося», – додав Бланар.
У відповідь на це Андрій Сибіга заявив, що «почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів».
«Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці», – написав міністр закордонних спав.
Він також підкреслив, що ті, «хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви».
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією, назвав вигідним вступ України в ЄС для Словаччини. Попри свою раптову прихильну позицію щодо Києва, Фіцо послідовно виступає проти санкцій щодо Росії та вступу України до НАТО.