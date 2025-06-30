Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав, що є «корінною причиною злочинів РФ»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяву свого словацького колеги Юрая Бланара про те, що Захід нібито має «пробачити» Росії розв’язану нею повномасштабну війну в Україні. Про це український міністр написав у соцмережі «Ікс» в понеділок, 30 червня.

Напередодні, 29 червня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в етері словацького мовника STVR заявив, що врегулювання російсько-української війни неможливе без діалогу з Росією.

Він також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Москвою.

«А може, навіть пробачити все, що сталося», – додав Бланар.

У відповідь на це Андрій Сибіга заявив, що «почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів».

«Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці», – написав міністр закордонних спав.

Він також підкреслив, що ті, «хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви».

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією, назвав вигідним вступ України в ЄС для Словаччини. Попри свою раптову прихильну позицію щодо Києва, Фіцо послідовно виступає проти санкцій щодо Росії та вступу України до НАТО.