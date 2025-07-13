Буде хмарно з проясненнями

У понеділок, 14 липня, у Львові та області буде спекотно, подекуди стовпчик термометра підніметься до +30°С. Протягом 14 липня очікуються значні дощі з градом та сильний шквал. Синоптики оголосили штормове попередження.

За прогнозом Львівського гідрометцентру, 14 липня у Львові максимальна температура повітря становитиме +28°С, а в області – подекуди стовпчик термометра може піднятися до +30°С. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, вранці та вдень подекуди град, а також шквали 15 - 20 м/с. Вночі та вранці слабкий туман.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 15 липня, у Львові буде хмарно з проясненнями, до +27°С, варто очікувати короткочасних дощів.

Із середи, 16 липня, і до п’ятниці, 18 липня, максимальна температура повітря у Львові сягатиме +25°С. Також буде хмарно з проясненнями, йтимуть короткочасні дощі.