Яннік став першим італійцем, якому підкорився британський мейджор

У неділю, 13 липня, відбувся фінал Вімблдону-2025 серед чоловіків. У вирішальній дуелі зійшлись два найкращих тенісисти світу – Яннік Сіннер і Карлос Алькарас. Суперники нещодавно зустрічались у фіналі Ролан Гаррос, де сильнішим виявився іспанець. На Вімблдоні представник Італії зумів взяти реванш, піднявши над головою омріяний трофей.

Вімблдон-2025. Чоловіки, фінал

Янік Сіннер (Італія, AТР № 1) – Карлос Алькарас (Іспанія, AТР № 2) – 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

Аби пробитись у вирішальний раунд Сіннер у півфіналі розгромив серба Новака Джоковича (AТР № 6), тоді як Алькарас дотис американця Тейлора Фріца (AТР № 5).

Це була вже 13-та зустріч суперників (без урахування першого очного протистояння на челенджері) – рахунок 8:5 на користь Карлоса.

Поєдинок тривав 3 години і 6 хвилин і складався з чотирьох сетів. У першому Сіннер першим зробив брейк і повів 4:2, але віддав чотири гейми поспіль і дозволив супернику повести в рахунку. На жаль для вболівальників Алькараса три наступні партії завершились однаково – 6:4 на користь італійця, який і став переможцем трав’яного мейджора.

Сіннер вперше в кар'єрі тріумфував на Вімблдоні, також цей трофей став для нього першим з 2023 року. Тепер у доробку Янніка чотири перемоги на турнірах Великого шлему – раніше він двічі вигравав Australian Open (2024, 2025) та US Open (2024).

Також Сіннер став першим італійцем, який переміг на британському мейджорі.