Президент РФ воєнний злочинець Владімір Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін

Китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення Москви в Україну. Своєю чергою це ускладнює зусилля країн Заходу щодо ізоляції економіки Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

«За перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 млн доларів. Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року», – повідомляє видання з посиланням на дані китайської митниці.

Зростання вартості експорту частково можна пояснити інфляцією, але дані показують, що багато китайських продавців техніки продовжують вести торгівлю з Росією, попри контроль з боку США.

Китайські чиновники заявили, що країна не продає зброю Росії. І загальний експорт із Китаю до РФ суттєво впав цього року, оскільки багато китайських компаній побоюються зіткнутися із санкціями.

Минулого місяця Міністерство торгівлі США додало п’ять китайських компаній до торгового чорного списку за нібито допомогу оборонній промисловості Росії як до її повномасштабного вторгнення в Україну, так і після його початку.

До слова, раніше китайські високопосадовці заявили, що Китай добиватиметься миру в Україні, однак робитиме це на власних умовах, і наразі не займатиме жорсткішу позицію щодо Росії.