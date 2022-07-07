Керівники MI5 і ФБР вперше виступили зі спільним брифінгом

Керівники MI5 і ФБР у своєму першому спільному брифінгу попередили про зростаючу довгострокову загрозу Китаю для інтересів Великої Британії та США. Про це пише агенція Reuters.

Зокрема, гендиректор MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба значно посилила зусилля у боротьбі з діяльністю Китаю, яка «викликає стурбованість». Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.

Директор ФБР Крістофер Рей зі свого боку заявив, що китайський уряд становить «найбільшу довгострокову загрозу» економічній та національній безпеці США та їх союзників у Європі та інших країнах.

«Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику і, повинен додати, у політику наших союзників», – сказав Рей. Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки він не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.

Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів, і «налаштований на крадіжку ваших технологій».

До слова, НАТО у новій Стратегічній концепції, ухваленій на саміті в Мадриді у червні, вперше визначив свою політику щодо Китаю, визнавши Пекін викликом для своїх інтересів та цінностей.