Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що його країна «не буде вагатися щодо військових дій» в разі оголошення Тайванем незалежності. Про це повідомляє CNN.

Вей Фенхе вперше провів особисту зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном з моменту його призначення на посаду. Останній запевнив, що США підтримують політику «єдиного Китаю», але підкреслив, що дії китайської армії в регіоні є непрофесійними й безвідповідальними.

Водночас, китайський посадовець зазначив, що Сполучені Штати «провокують нестабільність своїми поставками озброєння на Тайвань». Вей Фенхе попередив Остіна про готовність до військових дій.

«Якщо хтось наважиться відділити Тайвань від Китаю, то китайська армія не вагаючись розпочне війну, якими би не були можливі втрати», – заявив китайський урядовець.

Ллойд Остін, у свою чергу, закликав китайських військовиків не провокувати нестабільність у регіоні та не змінювати статус-кво. Крім того, міністр оборони США наполіг, що Китай не може надавати жодну матеріальну підтримку Росії на тлі злочинної війни проти України. Ву Цянь запевнив, що Китай не надавав жодної підтримки Росії.

Попри місцями різку риторику, в цілому сторони оцінили зустріч як позитивну. Ву Цянь наголосив, що Китай вважає, що «краще розмовляти, ніж зовсім не розмовляти».

Нагадаємо, що уряд Китайської Народної Республіки вважає територію острова Тайвань частиною своєї суверенної території. Водночас влада Тайваню не вважає себе частиною комуністичного Китаю, але, за наполяганням союзників, не проголосила офіційну про незалежність держави Тайвань. Лише 13 із 193 членів ООН визнають Тайвань як єдиний легітимний. Решта країн фактично взаємодіяють з владою Тайваня на міжурядовому рівні, визнаючи його самоврядність, але не встановлюють офіційні дипломатичні відносини.

Уряд Сполучених Штатів дотримується політики «єдиного Китаю», визнаючи легітимність комуністичної влади на материковому Китаї й не визнаючи незалежність Тайваню. Але при цьому США надають фінансову й військову підтримку Тайваню для захисту, формулюючи це в рамках союзних зобов’язань.