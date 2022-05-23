Резонансну заяву Байден зробив на прес-конференції у японській столиці 23 травня

Президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню. Про це він заявив на прес-конференції у Токіо в понеділок, 23 травня, пише «Європейська правда».

Журналістка поставила Байдену таке запитання: «Ви не хотіли втручатися у військовий спосіб у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?»

На це президент США відповів ствердно, пояснивши це тим, що «це зобов’язання, яке ми дали».

«Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що його можна взяти силою, просто неприйнятна», – сказав Байден.

Він зазначив, що «це тягар, який стає ще сильнішим» після вторгнення Росії в Україну. Також американський лідер додав, що не очікує спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ прояснить Китаю всі наслідки.

Китай відреагував на заяву Байдена. Коментар Міністерства закордонних справ Китаю опублікувала журналістка Дебі Едвард.

«Питання Тайваню є суто внутрішньою справою для Китаю і не допускає втручання з боку зовнішніх сил. Щодо питань, які стосуються ключових інтересів Китаю – суверенітету та територіальної цілісності, у Китаю немає місця для компромісів чи поступок», – йдеться в повідомлені.

Раніше Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню обладнання, навчальних та інших предметів для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot на суму до 95 млн доларів.

Тайвань – острів у Східній Азії. Керується урядом Республіки Китай. Утім, окрім Республіки Китай, на володіння островом претендує комуністичний уряд Китайської Народної Республіки.

Це пояснюється тим, що після громадянської війни 1949 року в Китаї та на Тайвані були різні уряди. Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені. І Китай, і Тайвань прагнуть всіляко обмежити вплив одне одного в Тихоокеанському регіоні.

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, тоді як місцева влада наполягає, що острів є незалежною державою. Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька країн, тут є власна конституція, збройні сили та обраний уряд.

У США, як і в багатьох інших країн, немає офіційних відносин з Тайванем, але в американському законі прописано, що країна має надавати Тайваню засоби для оборони.

Влада КНР заявляла, що проголошення Тайванем незалежності означатиме війну.