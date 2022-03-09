Військові стратеги Тайваню вивчають опір України у війні з Росією для створення власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай зважиться на вторгнення. Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що хоча уряд Тайваню не повідомляв про жодну незвичайну діяльність військових у Китаї, рівень боєготовності військ вирішили все ж підвищити.

Тайвань стежить за використанням Росією високоточних ракет, а також за тактично продуманим опором України. Керівництво Тайваню відстоює ідею «асиметричної війни», щоб зробити свої сили менш чисельними, але більш мобільними та важкодоступними.

Зараз тайванські військові кажуть, що Україна використовує по суті ту саму концепцію з мобільною обороною, щоб зупинити російські сили.

«Українські військові в повній мірі використовують асиметричну війну, дуже ефективно і поки що успішно стримують просування Росії. Зважаючи на опір України, ми можемо бути ще впевненішими у своєму», – вважають тайванські офіцери.

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони – Гонконг та Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю.

Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань та заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника – тимчасово непідконтрольною територією.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких – у Південній Америці. Статус Тайваню не заважає йому займатися торгівлею з іншими країнами.

Останнім часом напруженість між Тайванем та Китаєм помітно зростала. У жовтні минулого року очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що найбільшою перешкодою для возз’єднання «єдиного Китаю» є сили незалежності Тайваню.

Цзіньпін додав, що прагне об'єднання мирним шляхом, але попередив, що китайський народ має «славну традицію» протистояти сепаратизму.