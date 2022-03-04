Вторгнення Росії в Україну змусило Пентагон переробити свої довгострокові оборонні плани. Про це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена відкладає й переглядає свою стратегію національної оборони, оскільки США та їх союзники намагаються відповісти на вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що хоча адміністрація продовжуватиме розглядати Китай як свою найбільшу загрозу, криза в Україні призвела до більшого акценту на Росії в стратегії.

Остання стратегія нацоборони була опублікована в 2018 році і змістила фокус з воєн на Близькому Сході на конкурентів – Китай та Росію.

Тепер же Білий дім і Конгрес розглядають збільшення військового фінансування, щоб протистояти Росії та заспокоїти НАТО. Адміністрація попросила 6,4 млрд доларів для України, ще 3,5 млрд підуть у Пентагон на фінансування розгортання додаткових військ у Центральній та Східній Європі.

США окремо схвалили пакет озброєння та обладнання для України на суму 350 млн доларів, який включає протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Останніми днями сотні одиниць цієї зброї було доставлено до Польщі для доставки українським силам. Інші європейські країни також направили військову допомогу Україні, щоб допомогти відбити російське вторгнення.