Руйнування житлового сектору Чугуєва на Харківщині внаслідок обстрілів з боку російських військ

У ніч на суботу, 16 липня, російська армія накрила вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровської області, а також завдала ракетних ударів про Чугуєву на Харківщині.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, внаслідок російського удару пошкоджень зазнали житлові будинки та заклади освіти.

«Ударили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ», – написав він.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники.

Згодом Валентин Резніченко розповів, що після атаки росіян з «Градів» по Нікополю рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих. Ще одна поранена жінка зараз у лікарні, її стан медики оцінюють як середній.

«Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах», — розповів Резніченко.

Водночас за повідомленням Харківського ДСНС, внаслідок ракетного удару, який російська окупаційна армія завдала по місту о 03:20 16 липня у Чугуєві загинули троє людей.

Тіла загиблих рятувальники вилучили з-під завалів двоповерхового будинку, який зазнав часткових руйнувань, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Загинули 60-річний та 68-річний чоловіки, а також 70-річна жінка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ще трьох людей ушпиталили. Одного з поранених рятувальники дістали з-під завалів.

За даними прокуратури, поранених двоє – 37-річний чоловік та 32-річна жінка.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Дніпру та Кременчуку.