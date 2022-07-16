Російські окупанти обстріляли Одесу, влучили у цивільний об‘єкт

Зранку у суботу, 16 липня, війська держави-терориста Росії завдали ракетного удару по Одесі. Як свідчать опубліковані очевидцями кадри, в результаті удару над містом піднявся густий стовп темного диму.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук згодом уточнив, що на місці удару спалахнула пожежа.

«Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники», – повідомив Братчук у Telegram-каналі.

Місцева влада закликала містян не публікувати в соцмережах фото і відео «прильотів».

Згодом він додав, що ворожа ракета влучила в склад. Постраждалих немає. За словами речника Одеської ОВА, охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. Продовжується рятувальна операція.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, з першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС приступили до гасіння пожежі.

«Дим видно далеко за межами Одеси. Станом на цю хвилину даних про жертв і постраждалих немає», – прокоментував Труханов.

В оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що російські окупанти нанесли по місту ракетний удар.

«Так. Є влучання в цивільний об'єкт. Поки інформації про постраждалих нема. Вирує пожежа. Працюють рятувальники», – повідомили в командуванні, зазначає УНІАН.

У відомстві зазначили, що ракетний удар нанесено з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля.

Близько 11 години в Одесі ліквідували пожежу, яка виникла на складі після ракетного обстрілу міста вранці 16 липня. Жертв та постраждалих немає, охоронці складу вчасно сховалися після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє ДСНС.

#Одеса 16 липня о 04:54, до ДСНС надійшло повідомлення про загорання складської будівлі в Одесі внаслідок влучання крилатої ракети.



Пожежа ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає. pic.twitter.com/0A7USNCt4U — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 16, 2022

«Пожежа ліквідована о 10:42 на площі 1000 м.кв. Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає», — повідомили одеські рятувальники.