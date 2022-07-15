У п'ятницю ввечері, 15 липня, росіяни ракетами обстріляли Дніпро та Кременчук.

Повітряну тривогу по всій Україні, крім Херсонської області, оголосили близько 20:20.

Вибухи в Дніпрі було чути близько 21:00. У соцмережах повідомляється, що у місті сталося кілька пожеж.

Інформацію про атаку підтвердив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

«Унаслідок ракетної атаки на місто Дніпро деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни води набирати не треба. Ми вже працюємо», – написав він.

Жодних офіційних даних щодо постраждалих внаслідок вибухів наразі немає.

Невдовзі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін також повідомив про вибухи в Кременчуці.

«У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом», – написав він у Telegram.

Він наголосив, що точної інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці поки немає.