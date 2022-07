Вранці у п’ятницю, 15 липня, у Миколаєві знову сталася серія вибухів. Цю інформацію підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Більше 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів», – йдеться в повідомленні.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вранці РФ завдала ударів по двох університетам в Миколаєві, випустивши щонайменше 10 ракет.

«Сьогодні Росія-терорист атакувала 2 найбільші університети в Миколаєві. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту», – написав він у Twitter та оприлюднив відповідне відео.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89