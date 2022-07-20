Наслідки обстрілу російськими загарбниками житлових будинків у Нікополі, 16 липня 2022

Голова Нікопольської Районної військової адміністрації (РВА) Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району – подалі від обстрілів російських загарбників.

«Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодара стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій», – написав він у Telegram в середу, 20 липня і додав, що наразі є вільне житло для 100 осіб.

Водночас голова Нікопольської РВА наголосив, що йдеться про тимчасовий, більш безпечний прихисток. Щойно небезпека мине, за словами Євтушенка, жителі зможуть повернутися до рідного міста.

Нагадаємо, російські загарбники з боку окупованого Енергодара Запорізької області почали масовано обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок останнього обстрілу, який відбувся в ніч на 20 липня, загинули двоє людей, у місті є численні руйнування.

Окупанти встановили свої реактивні системи залпового вогню на території Запорізької атомної електростанції – найбільшої АЕС у Європі, що робить удар у відповідь неможливим.