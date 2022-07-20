Російські загарбники в ніч на 20 липня вкотре обстріляли місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, випустивши з РСЗВ «Град» понад 30 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо: двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів". Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток – пошкоджені», – заявив Валентин Резніченко.

По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки. Оперативне командування «Південь» у нічному зведенні повідомило, що напередодні ворог продовжував обстріли Нікополя: 20-ма реактивними снарядами було атаковано портову інфраструктуру і узбережжя. Минулося без втрат.

Це щонайменше третю добу поспіль російські війська атакують Нікополь із реактивної артилерії. Раніше повідомлялося, що вони підступно встановили «Гради» на території Запорізької АЕС, що робить неможливим удар у відповідь.