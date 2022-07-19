Після ракетного удару росіян по селу на Одещині спалахнули пожежі

Росіяни в ніч на вівторок, 19 липня, завдали масованого ракетного удару по одному з сіл в Одеській області, внаслідок якого шестеро людей, у тому числі одна дитина, отримали поранення.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, який посилається на заяву оперативного командування «Південь», Уночі росіяни випустили по Одещині 7 крилатих ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря – одна була збита ППО, решта шість влучили по селу. Зайнялася пожежа на площі 300 кв.м, але наразі вона ліквідована.

«Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури», – йдеться в повідомленні.

Братчук не уточнив ані назви населеного пункту, по якому вдарили росіяни, ані навіть району, де він розташований. Однак цей удар також коментував заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич. Це може свідчити про те, що село розташоване в Одеському районі.