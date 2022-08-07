Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про можливість ядерної катастрофи та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію.

«Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, що підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами», – йдеться у заяві Гроссі на сайті МАГАТЕ.

Чиновник заявив, що військові дії, які становлять під загрозу безпеку ЗАЕС, «цілком неприйнятні, і їх треба уникнути за будь-яку ціну».

«Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкту з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу», – заявив Гроссі.

Він наголосив, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.

«Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати – і ще раз наполягатиму – на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася», – заявив Гроссі.

Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Вдень 6 серпня «Енергоатом» заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.