Поліцейські провели 24 обшуки за місцями мешкання та «роботи» зловмисників.

Кіберполіція та слідчі Києва викрили злочинну групу у привласненні 10 млн грн під виглядом послуг з працевлаштування за кордоном.

Злочинці пропонували українцям платні послуги через веб-сайт, але отримавши гроші – зникали.

Як повідомили у прес-службі кіберполіції, до схеми онлайн-шахрайства причетні 13 фігурантів. Організатор схеми створив власний веб-сайт та координував «роботу» інших учасників угруповання.

На сайті імітувалося надання послуг працевлаштування для українців за кордоном. Клієнти вносили 250 євро передплати. Однак, одержавши гроші, фігуранти не виконували взятих на себе зобов'язань

За словами правоохоронців, від дій зловмисників постраждало щонайменше тисячу осіб. Поліцейські провели 24 обшуки за місцями мешкання та «роботи» зловмисників. Вилучено понад мільйон гривень готівкою, близько 35 тис. доларів та 12 тис. євро.

відео Кіберполіції

За фактом шахрайства та участі в злочинній організації відкрито кримінальні провадження, а зловмисникам повідомили про підозру.

«Дев'ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – цілодобовий домашній арешт. Щодо інших підозрюваних розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів триває», – резюмували кіберполіцейські.