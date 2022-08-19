Чоловіка викрили ще в квітні, але підозру йому вручили наприкінці серпня

У Хмельницькому правоохоронці вручили підозру 49-річному розробнику пропагандистського сайту. На своєму ресурсі чоловік публікував дописи на підтримку Росії, а також активно поширював комуністичну символіку, зокрема, гімн СРСР. Щороку його сайт відвідували близько 350 тис. користувачів. Наразі діяльність ресурсу припинили. За поширення комуністичної та нацистської символіки йому загрожує до десяти років тюрми.

Розробника пропагандистських ресурсів викрили ще в квітні цього року, але про вручення йому підозри стало відомо в п'ятницю, 19 серпня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини.

Як вважає слідство, 49-річний мешканець Хмельницького створив сайт, на якому розміщував публікації на підтримку Росії та окупаційних адміністрацій, а також поширював комуністичну символіку.

«Правоохоронці вилучили серверне обладнання на якому міститься близько 100 терабайт пропагандистської інформації. Загальний об’єм пропагандистського контенту становив понад 100 терабайтів – фото- та відеоматеріали щодо комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, фото на підтримку дій незаконних збройних формувань та держави-агресора, просування ідей створення так званої «Новоросії» і федералізації та популяризація "руського міра"», – йдеться у повідомленні.



Аудиторія читачів цього ресурсу складала понад 350 тис. користувачів щорічно. Наразі його діяльність правоохоронці заблокували.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 436-1 ККУ (виготовлення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда тоталітарних режимів). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.