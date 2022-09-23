Шахраї створили сайт, у якому використовували логотип та кольори «ПриватБанку»

Шахраї створили сайт, у якому використовували логотип та кольори «ПриватБанку». Вони пропонують оформити виплату нібито від банку та для цього пропонують заповнити банківські дані. Щойно українці передають інформацію, шахраї отримують можливість красти їхні кошти, повідомила прес-служба «ПриватБанку».

««ПриватБанк» попередив українців про черговий шахрайський сайт, який для виманювання у людей логіну та паролю входу в електронний банк «маскується» під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та Приват 24», – йдеться в повідомленні.

У банку попередили про небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах і ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для крадіжки грошей із рахунків.

Також у прес-службі банку нагадують, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подання заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та додаток «Дія».

«Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або телефоном клієнтської підтримки 3700», – наголосили в «ПриватБанку».