У Львові діють шахраї, які під виглядом інспекторів з паркування виписують повідомлення про штраф за порушення правил паркування. Про це повідомили в управлінні безпеки міста ЛМР.

У фальшивих повідомленнях про штраф присутній QR-код, за допомогою якого нібито можна оплатити штраф. Втім у справжніх квитанціях про оплату штрафу такого коду немає, кажуть в управлінні безпеки міста.

Фальшиві штраву містять QR-код

У справжньому повідомленні про притягнення до адміністративної відповідальності повинна бути відображена та сама інформація що і в постанові відповідно до ст. 283 КУпАП. Зокрема:

- найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;

- дата розгляду справи;

- зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;

- дата, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

- транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

- технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис (якщо такий запис здійснювався);

- розмір штрафу та порядок його сплати;

- правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;

- відривна квитанція із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Таке повідомлення також має містити адресу сайту, де порушник може ознайомитися із фото чи відеозаписом свого порушення. Також, у повідомленнях про притягнення до адміністративної відповідальності винесені інспекторами з паркування, вказаний номер телефону інформаційної лінії інспекторів з паркування та графік роботи.

Посадовці Львівської міської ради звернулись до поліції щодо шахраїв, які збирають гроші з порушників ПДР.

«Якщо ви знайшли на лобовому склі транспортного засобу повідомлення, що не містить усіх вищезазначених пунктів та містить QR код, не переходьте за посиланням, та повідомте посадових осіб відділу інспекторів з паркування», – просять в управлінні безпеки міста.