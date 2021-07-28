Львівський готель BankHotel видав своєму гостю фальшиву наліпку особи з інвалідністю, щоб він зміг залишити свій автомобіль на пільговому паркомісці. Про цей випадок повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Увечері вівторка, 27 липня, поліцейські помітили на місці для інвалідності на паркінгу на вул. Листопадового Чину автомобіль з синьою наліпкою зі знаком інвалідності, яку водій розмістив на лобовому склі.

«Наліпка не відповідала вимогам ПДР, що дало поліцейським підстави вважати, що водій насправді не мав права паркуватися на цьому місці. Велопатрульні звернулися в готель, аби встановити водія. Працівник готелю всіляко намагався врегулювати ситуацію і запропонував переставити автомобіль», – розповіли про випадок у прес-службі патрульної поліції.

Патрульні поліцейські оприлюднили відео з нагрудних камер, де видно частину розмови з представником готелю і водієм автомобіля BMW – 36-річним киянином. На відео видно, що працівник готелю пропонує поліцейським вирішити проблему мирно і заявляє, що може самостійно перепаркувати автомобіль гостя. Він також каже, що якщо патрульні оштрафують водія, то готель зазнає репутаційних збитків.

Коли на місце приходить водій автомобіля, то пояснює патрульним, що не бачив знаку про місце для людей з інвалідністю, і жодних документів, які підтверджують право користуватися цим місцем, у нього нема. Він також повідомляє поліцейським, що фальшиву наліпку йому дали працівники готелю.

На 36-річного водія винесли постанову за ч. 6 ст. 122 (паркування на місці для інвалідів) КУпАП і оштрафували на 1700 грн штрафу. Працівникам готелю не загрожує відповідальність за видачу фальшивих наліпок про інвалідність для водіїв.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар готелю щодо цього випадку.

Додамо, що водії з інвалідністю мають право паркуватись на спеціально маркованих паркомісцях за наявності жовтої наліпки з правої сторони лобового скла. Таку наліпку можна отримати, звернувшись у соціальну службу.