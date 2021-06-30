Верховна Рада в середу, 30 червня, ухвалила за основу законопроект, який дозволить інспекторам з паркування притягати до адміністративної відповідальності тих, хто залишатиме автомобілі на місцях для людей з інвалідністю. Документ підтримали 289 депутатів.

Як повідомила прес-служба Верховної Ради, документом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, надаючи право інспекторам з паркування «розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення щодо осіб, які залишили свої транспортні засоби на місцях, передбачених для водіїв з інвалідністю».

Крім того, інспектори зможуть штрафувати водіїв, які неправомірно використали на своїх автомобілях розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», або водіїв, які створюють перешкоди для паркування автомобілів, якими керують люди з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю.

Якщо закон ухвалять у другому читанні і його підпише президент, інспектори з паркування отримають право карати водіїв-порушників штрафами від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 1020 до 1700 грн, зазначає «Українська правда».