Франківський районний суд Львова визнав винним у порушення карантину водія львівської маршрутки, що перевозив стоячих пасажирів під час жорсткого карантину. За це водію доведеться заплатити 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 15 квітня на вул. Володимира Великого патрульні з погонею зупинили водія, що їхав за маршрутом №13 (вул. Суботівська – пр. Червоної Калини). Він перевозив у салоні маршрутки БАЗ 52 пасажирів, що вдвічі більше, ніж передбачена кількість місць для сидіння у цьому автобусі. Таким чином водій порушив запроваджені карантинні обмеження.

Водій не реагував на вимогу патрульних зупинити маршрутку, тому поліцейським довелось переслідувати його та зупинити, заблокувавши рух автобусу. У суді водій визнав свою провину та заявив, що через обурення пасажирів у нього не було іншого виходу, окрім як перевозити стоячих пасажирів.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Кузь визнав водія маршрутки винним у невиконанні вимог про зупинку та порушенні карантину, оштрафувавши його на 34 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.