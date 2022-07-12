40 інспекторів з паркування штрафують порушників ПДР у Львові

У Львові розширюють перелік місць, де інспектори з паркування будуть виписувати штрафу водіям, які порушують ПДР або не оплачують паркування. ЛКП «Львівавтодор» закупив програмне забезпечення для інспекторів, завдяки якому вони ефективніше контролюють правила паркування у місті.

Як розповів ZAXID.NET директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, ще з кінця 2021 року міські інспектори з паркування почали використовувати у роботі автоматизовану систему для контролю за паркуванням. Завдяки спеціальному програмному забезпеченню інспектори можуть за номерами автомобіля побачити, чи сплатив він за паркування. Якщо паркування не оплачене, водій отримує повідомлення про сплату штрафу в 20-кратній вартості паркування у певній зоні.

Окрім того, інспектори контролюють правила паркування у місті. Водіїв, які паркують машини на перехрестях, пішохідних переходах, на місця для людей з інвалідністю тощо, також штрафують.

Щоб збільшити ефективність роботи інспекторів з паркування ЛКП «Львівавтодор» нещодавно закупило ще 20 ліцензій на програмне забезпечення «Інспектор».Це дозволить охопити контролем майданчики для паркування, які розташовані у 3 та 4 зонах паркування. Це ті парковки, де раніше не було контролю і водії часто не сплачували за паркінг.

«Цього року ми побачили, що цим механізмом треба охопити всі паркувальні майданчики, тому що кількість інспекторів збільшується. І тому додатково закупили ще 20 ліцензій на програмне забезпечення, щоб одночасно могло працювати 40 інспекторів», – повідомив Микола Власюк.

За його словами, після введення автоматизації у Львові доходи від паркування зросли на 4,9 млн грн за шість місяців 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом торік. Окрім того, міський бюджет отримав на 9 млн грн більше коштів зі сплати штрафів.