На період воєнного стану у Львові суттєво знизили вартість абонементів на паркування. ЛКП «Львівавтодор», яке є оператором паркування в місті, знизило вартість паркування на 25-50%.

«У зв’язку з великою кількістю у Львові вимушено переміщених осіб, які приїжджають своїми авто, загостренням проблеми з паркуванням та оплати за ці послуги, на період воєнного стану ми знизили ціни на абонементи для фізичних осіб. Для тих, хто придбає їх зараз, ціна залишиться незмінною до завершення дії абонемента», – повідомилив ЛКП «Львівавтодор».

Так, вартість місячних, квартальних та піврічних абонементів знизилась на 25-50%. Наприклад, місячний абонемент у закритій зоні паркування (вул. Валова, «Вернісаж») тепер обійдеться у 4200 грн замість 7900 грн, квартальний – у 9100 грн замість 20800 грн, піврічний – у 17000 грн замість 35600 грн.

Абонемент на один місяць у першій зоні паркування відтепер вартуватиме 2500 грн замість 3700 грн, квартальний – 6000 грн замість 9700 грн, піврічний – 11350 грн замість 16600 грн.

Нові тарифи за паркування на майданчиках ЛКП «Львівавтодор»:

Відкрита 4 зона паркування:

1 місяць – 650 грн,

3 місяці – 1500 грн,

6 місяців – 2800 грн.

Відкрита 3 зона паркування:

1 місяць – 1300 грн,

3 місяці – 3000 грн,

6 місяців – 5700 грн.

Відкрита 2 зона паркування:

1 місяць – 1900 грн,

3 місяці – 4500 грн,

6 місяців – 8500 грн.

Відкрита 1 зона паркування:

1 місяць – 2500 грн,

3 місяці – 6000 грн,

6 місяців – 11350 грн.

Закрита зона паркування:

1 місяць – 4200 грн,

3 місяці – 9100 грн,

6 місяців – 17000 грн.

Придбати абонемент для паркування можна через безкоштовний мобільний паркувальний додаток «UNIP» або через «гарячу лінію» відділу паркування ЛКП «Львівавтодор», зателефонувавши за номером 0932889334 для укладення відповідного договору.