Евакуатори будуть забирати машини, які запарковані з порушеннями у Львові

Мер Львова Андрій Садовий закликав переселенців з інших регіонів країни не паркувати автомобілі у заборонених місцях. Міський голова попередив, що у місті буде проводитись евакуація машин, які блокують рух, не виключено, що частину з таких автомобілів віддадуть ЗСУ.

«Звертаюся до всіх, хто приїхав до Львова за останні тижні власним транспортом. Прошу вас прибрати свої автомобілі, припарковані у заборонених місцях. В іншому випадку місто буде забирати їх евакуаторами і не виключено, що частину із них будемо передавати на потреби Збройних Сил України за законами воєнного часу», – закликав Андрій Садовий.

За його словами, якщо ситуація з паркуванням у місті найближчим часом не зміниться, місто прийматиме рішучі дії.

Нагадаємо, раніше мерія Львова попереджала про евакуацію покинутих автомобілів біля Головного залізничного вокзалу.