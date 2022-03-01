Колона автомобілів біля головного вокзалу у Львові

Біля залізничного вокзалу у Львові переселенці масово покидають свої автомобілі. У вівторок, 1 березня, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що покинуті машини поруч із вокзалом і на прилеглих вулицях, заберуть евакуатори.

Припароквані авто на вулиці Чернівецькій, яка веде до залізничного вокзалу, стоять вже кілька днів. Їх там залишили вимушено переміщені особи та львів'яни, які їдуть закордон. За словами Андрія Садового ці машини обмежують рух та створюють незручності.

«Увага! Покинуті авто на залізничному вокзалі будуть евакуйовані. Зараз на вулицях біля вокзалу багато автомобілів, які дуже часто залишають вимушено переміщені особи або львів’яни, які перетинають український кордон. Покинуті машини обмежують рух на дорогах та створюють незручності для мешканців. Не залишайте свої авто на вулицях міста - вони теж будуть евакуйовані», – написав Садовий.

Додамо, міський голова також закликав військовозобов’язаних чоловіків з інших регіонів України, які приїхали до Львова, повертатися додому і боронити свої домівки, або ж записувати у територіальну оборону у містах, куди вони приїхали.