Українця розшукувала влада Швейцарії за кіберзлочини

Польські прикордонники з пункту пропуску «Краковець-Корчова» на українсько-польському кордоні затримали 33-річного українця, який був у міжнародному розшуку за кіберзлочинність. Чоловік пройшов контроль на українській ділянці кордону, а на польській на нього спрацювала база даних. Чоловіка заарештували за Європейським ордером на арешт. Про це повідомили Nowiny24.pl.

33-річного українця затримали у Корчовій в п’ятницю, 4 листопада, під час в’їзду до Польщі. Зараз він перебуває під вартою в очікуванні на екстрадицію.

«Під час перевірки прикордонники встановили, що дані чоловіка внесені до міжнародної розшукової бази. Влада Швейцарії видала європейський ордер на його арешт. 33-річний чоловік відповідатиме за несанкціоноване отримання даних, інтернет-шахрайство, підробку документів і відмивання грошей», – повідомила Емілія Сидор з прес-служби Бещадського відділу прикордонної служби.

За вказані правопорушення українцю загрожує позбавлення волі до 10 років.

У Держприкордонслужбі України відмовились коментувати інцидент, оскільки він трапився на території іншої держави. Також невідомо, на якій підставі чоловік призовного віку міг виїхати з країни в умовах воєнного стану.