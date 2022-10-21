У Вінниці затримали чоловіка, якого понад два роки шукав Інтерпол
Чоловік прийшов у сервісний центр МВС міняти водійське посвідчення
У Вінниці в одному із сервісних центрів МВС затримали місцевого мешканця, який перебував у міжнародному розшуку більше двох років. Про інцидент, який трапився 19 жовтня, повідомили у сервісному центрі МВС у Вінницькій області.
Як повідомляється, що в сервісний центр чоловік звернувся для здійснення обміну посвідчення водія. Однак під час перевірки документів встановлено, що дана особа оголошена у міжнародний розшук каналами Інтерполу.
«На місце події викликано слідчо-оперативну групу поліції, яка задокументувала даний факт, а даний громадянин продовжив спілкування тільки вже з правоохоронними органами», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше львівські патрульні затримали 37-річного чоловіка, якого 15 років розшукував Інтерпол.