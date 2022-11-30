31-річного хакера зі Львова засудили на 1 рік та 6 місяців умовного терміну за поширення комп'ютерного вірусу. Чоловіка також судили за злам електронних скриньок та продаж облікових даних користувачів, повідомила у середу, 30 листопада, пресс-служба львівської прокуратури.

За даними прокуратури, 31-річний львів'янин поширив через інтернет, серед необмеженої кількості осіб, шкідливе програмне забезпечення, яке призначене для втручання в роботу комп'ютерів.

«Фігурант, використовуючи програму, шляхом підбору авторизаційних даних, а саме, логіна і пароля, отримав доступ до 53 облікових записів поштових скриньок. Зокрема, засуджений здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів 12 відомих мережевих поштових сервісів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Комп’ютерно-технічна експертиза та база даних «VIRUSTOTAL» визначила, що програма, яку поширював львів'янин, є шкідливою. Відтак у суді хакера судили за несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів. У Галицькому районному суді чоловікові присудили 1 рік та 6 місяців умовного терміну.

Додамо, у вересні СБУ нейтралізувала угруповання львівських хакерів, яке «зламало» майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС. Хакери діяли в інтересах Росії – продавали отримані персональні дані українців та іноземців прокремлівським пропагандистам.