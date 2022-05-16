Хакери оприлюднили вкрадені дані на ворожих телеграм-каналах

У п’ятницю, 13 травня, на управлінські сервіси Львівської міської ради хакери здійснили масштабну кібератаку. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що метою хакерів було знищення міських сервісів та крадіжка даних.

За словами Андрія Москаленка, це була найпотужніша атака на портал міської ради з часів незалежності.

«З 24 лютого ми зафіксували понад 100 різних атак на інтернет-мережу та сервіси Львівської міської ради з боку Росії. Усі вони були успішно заблоковані і не мали жодних наслідків. Натомість те, що сталося 13 травня, готувалося протягом тривалого часу, і головним завданням було знищити систему управління містом і вкрасти різні робочі дані. У це було інвестовано багато зусиль і коштів», – наголосив Андрій Москаленко.

На кібератаку вдалося вчасно відреагувати за допомогою фахівців Служби безпеки України, кіберполіції, ІТ-кластеру. Однак частина даних була викрадена, а деякі сервіси пошкоджено. Їхню роботу досі відновлюють. ЦНАПи, великі комунальні підприємства працюють, а телефон Гарячої лінії міста змінився – 2975911.

«Сьогодні також спілкувався з представниками європейських міст, мери яких чи їхні заступники приїздили до Львова. Вони також почали фіксувати протягом останніх трьох тижнів значні кібератаки на свої міста», — розповів Андрій Москаленко.

Перший заступник мера Львова припускає, що повторення цієї атаки є цілком ймовірним. Тому місто працює над додатковим захистом.

Нагадаємо, на інтернет-мережу Львівської міської ради було завдано хакерської атаки ввечері 13 травня. Попри всі системи захисту, частину робочих файлів міста викрали і опублікували на ворожих телеграм-каналах.