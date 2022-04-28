Російські хакери почали масштабні кібероперації проти України ще в березні 2021 року і, ймовірно, це заклало основу для подальшого вторгнення в Україну. Про це йдеться у звіті Microsoft.

Як зазначають кібербезпекові фахівці компанії, пов'язані з РФ хакери почали готуватися до вторгнення в Україну ще в березні 2021 року, посилюючи атаки на українські організації, щоб закріпитися в їх системах.

Зокрема, коли російські війська почали просуватися до кордону з Україною, фіксувалися спроби отримати доступ до розвідданих за допомогою кібератак.

До середини 2021 року ворожі хакери націлювалися на ланцюжки поставок не тільки в Україні, але і в країнах-членах НАТО.

У звіті зазначається, що вже на початку 2022 року російські хакери більш активно почали атакувати шкідливим ПЗ українські організації. А після військового вторгнення РФ в Україну кібероперації були розгорнуті для підтримки стратегічних і тактичних цілей.

У Microsoft вважають, що використання Росією кібератак, ймовірно, тісно пов'язане, а іноді й безпосередньо пов'язане з її прямими військовими діями проти служб та установ, які мають вирішальне значення для цивільного населення.