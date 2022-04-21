Росія готує серію потужних кібератак проти країн, які підтримують Україну. Про це попереджають служби кібербезпеки одразу кількох держав, пише «Укрінформ».

За даними розвідки, російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак. У CISA зазначили, що нещодавно кілька кіберзлочинних груп публічно заявили про підтримку уряду РФ. Деякі з них пообіцяли провести кібероперації проти країн і організацій, які надають матеріальну підтримку Україні.

«Вторгнення Росії в Україну може наражати організації як усередині регіону, так і за його межами на підвищену зловмисну кіберактивність. Ця діяльність може статися як відповідь на безпрецедентні економічні витрати, накладені на Росію, а також матеріальну підтримку України, надану США та союзниками», – йдеться у повідомленні.

Спецслужбовці уточнили, що зловмисна кіберактивність є частиною російської стратегії, а уряд РФ вивчає варіанти потенційних кібератак на критичну інфраструктуру США.

Керівниця Австралійського центру кібербезпеки Ебігейл Бредшоу, грунтуючись на останніх даних розвідки, наголосила, що організації критичної інфраструктури повинні діяти зараз, щоб посилити оборону, а не чекати, поки на них нападуть.

На початку квітня ФБР знищила мережеву інфраструктуру російських військових хакерів.

Як пояснили у ФБР, ця операція була кроком на випередження, щоб зупинити російських хакерів у мобілізації зламаних пристроїв у «ботнеті», які можуть атакувати інші сервери шкідливим трафіком.

«Ботнет» контролювався за допомогою шкідливого програмного забезпечення Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США та Великобританії відкрито приписували наприкінці лютого хакерській команді російської військової розвідки «Sandworm», яку неодноразово звинувачували у здійсненні кібератак.