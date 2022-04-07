Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США отримало контроль до тисяч маршрутизаторів і брандмауерів російських хакерів і видалило звідти програмне забезпечення, яке могло атакувати інші сервери, повідомила агенція Reuters.

Як пояснили у ФБР, ця операція була кроком на випередження, щоб зупинити російських хакерів у мобілізації зламаних пристроїв у «ботнеті», які можуть атакувати інші сервери шкідливим трафіком. «Ботнет» контролювався за допомогою шкідливого програмного забезпечення Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США та Великобританії відкрито приписували наприкінці лютого хакерській команді російської військової розвідки «Sandworm», яку неодноразово звинувачували у здійсненні кібератак.

Директор ФБР Кріс Рей повідомив журналістам, що працівники відомства за рішенням суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе програмне забезпечення та переналаштувати пристрої.

«Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, якими користуються тисячі компаній для безпеки мережі по всьому світу. Ми зачинили двері, через які росіяни проникали до них», – сказав Рей.