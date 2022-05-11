Супутниковий інтернет в Україні зазнає масованих кібератак. За даними власника супутникового інтернет-провайдера Starlink Ілона Маска, атаки – справа рук російських хакерів.

«Starlink досі чинила опір спробам російської кібератаки, спробам заглушити та зламати її, але вони нарощують свої зусилля», – прокоментував Маск публікацію Reuters, присвячену російським атакам.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

У статті, на яку реагував Маск, йдеться ро те, що напередодні Велика британія, США, Естонія і Європейський Союз заявили, що Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу України, яка призвела до відключення десятків тисяч модемів у перші дні конфлікту в Україні. Зокрема, цифрова атака на мережу Viasat KA-SAT відбулася наприкінці лютого.

«Ця кібератака мала значний вплив, спричинивши перебої зв'язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС», – йдеться у заяві.

МЗС Великої Британії процитувало міністерку закордонних справ Ліз Трасс, яка заявила, що це було «навмисною атакою Росії проти України». З посиланням на британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) Великої Британії повідомив про те, що основною метою російської атаки були українські військові, але вона також порушила роботу вітряних електростанцій та користувачів інтернету в Центральній Європі.

Нагадаємо, на початку квітня Україні передали 5 тисяч терміналів Starlink. А нещодавно дозволили їх масове використання.