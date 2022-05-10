Фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки

У понеділок, 9 травня, російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів. Про це повідомляє Держспецзв’язку у своєму Telegram.

«Агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й за допомогою кібератак. У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України», – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Сайти частини атакованих компаній недоступні через атаку, проте їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету.

Імовірною метою кібератаки називають спробу використати це для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України.

«Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої», – пояснили у Держспецзв’язку.

Фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.

Зауважимо, що російські хакери продовжують атакувати сайти українських органів влади, а також розсилати громадянам країни небезпечні листи з метою викрадення особистих даних, однак Україна успішно відбиває усі ворожі кібератаки.