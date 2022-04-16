Російські хакери розсилають від імені СБУ листи з вірусом
В електронних листах пропонують завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу
Російські хакери розсилають від імені СБУ листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Як розповіли у відомстві, ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Для цього окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Використовують для листування популярні месенджери.
У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.
«Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію», – переконані у відомстві.
В СБУ закликали уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.
Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!
- Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;
- одразу видаляйте таке листування;
- дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті;
- довіряйте лише офіційним джерелам інформації
У спецслужбі наголосили, що хоча, як правило, спроби ворога є невдалими, кожен з українських громадян має уважно ставитись до інформаційної безпеки.