Хакери використовують для листування популярні месенджери

Російські хакери розсилають від імені СБУ листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Як розповіли у відомстві, ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Для цього окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Використовують для листування популярні месенджери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.

«Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію», – переконані у відомстві.

В СБУ закликали уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.

Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!

Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;

одразу видаляйте таке листування;

дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації

У спецслужбі наголосили, що хоча, як правило, спроби ворога є невдалими, кожен з українських громадян має уважно ставитись до інформаційної безпеки.