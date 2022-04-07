Фахівці Metа ліквідували мережу з майже двох сотень облікових записів, якими керували з Росії

Хакерська група Ghostwriter, яка пов'язана з Білоруссю, намагалася зламати акаунти у Facebook десятків українських військових. Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN із посиланням на інформацію корпорації Meta.

Як повідомляється, зловмисники заволоділи декількома такими акаунтами і почали від них поширювати відео із закликом до української армії здатися. В Meta повідомили, що заблокували доступ до цих відео.

В Metа зазначили, що хакерські групи, пов’язані з Росією та Білоруссю, використовують низку «темних» кібертактик, спрямованих на українських солдатів і цивільних. Зокрема, зловмисники видають себе в інтернеті за журналістів та представників незалежних інформаційних агентств, щоб підштовхнути аудиторію до дискусій із проросійськими акцентами.

Також групи проводять скоординовані кампанії, щоб спробувати видалити з соціальних мереж дописи критиків Росії.

Також повідомляється, що фахівці Meta ліквідували мережу з майже двох сотень облікових записів, якими керували з Росії. Від них регулярно надходили необґрунтовані скарги на українських користувачів, мовляв, їхні дописи «порушують правила компанії щодо мови ворожнечі, а також інші політики».

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США отримало контроль до тисяч маршрутизаторів і брандмауерів російських хакерів і видалило звідти програмне забезпечення, яке могло атакувати інші сервери.