Держспецзв'язку попереджає про кібератаку на українців для викрадення банківских даних
Шкідливий файл, що краде автентифікаційні дані, має назву «Мобілізаційний реєстр»
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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про масове розповсюдження серед громадян України небезпечних XLS-документів з назвою «Мобілізаційний реєстр.xls». Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація
«Відкриття документу у кінцевому результаті призведе до запуску на комп'ютері шкідливої програми IcedID, також відомої як BankBot. Вона належить до класу "банківських троянських програм", та, серед іншого, забезпечує викрадення автентифікаційних даних», – ідеться в повідомленні.
Раніше Кіберполіція попереджала українців про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. А хакерська група Ghostwriter, яка пов'язана з Білоруссю, намагалася зламати акаунти у Facebook десятків українських військових.
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