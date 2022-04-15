Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про масове розповсюдження серед громадян України небезпечних XLS-документів з назвою «Мобілізаційний реєстр.xls». Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація

«Відкриття документу у кінцевому результаті призведе до запуску на комп'ютері шкідливої програми IcedID, також відомої як BankBot. Вона належить до класу "банківських троянських програм", та, серед іншого, забезпечує викрадення автентифікаційних даних», – ідеться в повідомленні.

Раніше Кіберполіція попереджала українців про атаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. А хакерська група Ghostwriter, яка пов'язана з Білоруссю, намагалася зламати акаунти у Facebook десятків українських військових.