Влада Нідерландів найближчим часом планує зобов'язати українських біженців, які офіційно працевлаштовані, щомісячно платити до 350 євро у вигляді особистих внесків. З такою ініціативою виступив державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург, інформує нідерландське видання NOS.

Як повідомляється, ще минулого тижня чиновник виступив з пропозицією, щоб працевлаштовані біженці оплачували 105 євро за комунальні послуги та 242 євро – за харчування. За його словами, це «проста і зрозуміла модель» сплати за послуги, яка є справедливою. В той самий час на українських біженців не поширюватиметься дія Закону про медичне страхування, що зобовязує жителів застрахувати своє життя. Влада Нідерландів вважає, що наразі це буде складно реалізувати.

Пізніше ідею запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, але вже мають роботу обговорили депутати парламенту. Особливу увагу було приділено питанню того, чи мають українці сплачувати за оренду. Зрештою, більшість парламентарів Нідерландів її підтримали. На їхню думку, це має заохотити українців шукати окреме житло, що дозволить звільнити місця у притулках для інших біженців.

Додамо, що з початку повномасштабної війни в Україні Нідерланди надали притулок понад 94 тис. біженців. Наприкінці січня у Нідерландах обмежили терміни перебування на своїй території для біженців з України, які не мають українського громадянства. Рішення стосувалося близько 2900 осіб, які тимчасово перебували в Україні у зв'язку з навчанням або роботою. Найбільшу групу з цих людей складали студенти з Нігерії, Марокко, Танзанії та Індії. Їх зобов’язали повернутися до своїх країн до 4 березня 2024 року або подати заявку на надання притулку через звичайну систему.