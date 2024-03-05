На повернення українців до дому працюють програми всередині країни

У питанні повернення українців з-за кордону не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 5 березня.

«Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації», – цитує прем’єра прес-служба Кабміну.

Також він додав, що на це працюють програми всередині країни.

«Такі як єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу», – пояснив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей. На них заплановано ремонт житлових будинків, шкіл, лікарень, об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що наприкінці січня Кабмін згідно з якою, українські біженці, які повернулися з-за кордону, зможуть отримувати грошову допомогу.