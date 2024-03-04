Які саме міністерства скоротять, Денис Шмигаль не уточнив

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до реформування. Зміни передбачатимуть скорочення кількості міністерств та держслужбовців, повідомив у понеділок, 4 березня, прем’єр-міністр під час прес-конференції Кабміну.

За словами Дениса Шмигаля, наразі Кабінет міністрів працює над зміною формату уряду. Реформа скоротить кількість міністерств та державних працівників на третину.

«Ми вже почали це робити, і від початку року скорочено вже 20 тис. вакансій державної служби. Ми працюємо над створенням потужного Центру уряду – міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати відповідну державну політику», – повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Центр уряду має надавати юридичну підтримку в кадровій та бухгалтерській сфері. Водночас Центр уряду має оперативно готувати необхідні документи для міністерств.

«Тобто, це означає, що всі допоміжні адміністративні функції мають бути зосереджені в так званому центрі уряду, в єдиному місці», – повідомив прем’єр-міністр.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, Центр уряду зможе запрацювати орієнтовно до 2025 року. Які саме міністерства скоротять, наразі невідомо. Водночас джерело у партії «Слуга народу» повідомило hromadske, що скоротити можуть Міністерство культури та інформаційної політики, а також Міністерство молоді та спорту. На це може вказувати те, що міністерства не мають очільників, вважає співрозмовник. Крім того, джерело hromadske заявило, що Міністерство аграрної політики можуть об’єднати з Міністерством економіки.