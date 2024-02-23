Меморіальний комплекс мають повністю облаштувати до 30 липня 2025 року

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання півмільярда гривень, передбачений для будівництва Національного військово-меморіального кладовища поблизу Києва. Гроші, виділені на створення кладовища, передбачені у держбюджеті на 2024 рік, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 23 лютого.

За словами прем’єр-міністра, створення та облаштування Національного військового кладовища є однією із головних задач для міністерства у справах ветеранів на 2024 рік. Порядок використання грошей на будівництво кладовища забезпечить прозоре використання ресурсів для функціонування меморіалу на поточний рік, повідомили у прес-службі Мінветеранів. Меморіальний комплекс мають повністю облаштувати до 30 липня 2025 року.

«Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять», – повідомив Денис Шмигаль.

Наразі тривають проектні роботи для подальшого будівництва меморіалу. 7 грудня 2023 року Мінветеранів презентувало проект Національного кладовища, а вже 8 грудня будівництво меморіалу за прикладом Арлінгтонського кладовища у США підтримали нардепи Верховної Ради.

Згідно із текстом законопроекту про будівництво національного кладовища, його створять на території села Гатне на Київщині. Загальна площа кладовища складатиме 260 га. Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада окремим законом вже визначала місце для Національного військового меморіального кладовища біля селища Биківня. Ще раніше депутати обговорювали про облаштування кладовища на Лисій Горі у Києві.