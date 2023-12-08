Проект кладовища орієнтується на Арлінгтонський цвинтар у США

Верховна Рада проголосувала у другому читання та в цілому за будівництво та експлуатацію Національного військового меморіального кладовища. Законопроект, за який проголосували депутати, передбачає зміну місця розташування кладовища, повідомили у прес-службі Верховної Ради України у п’ятницю, 8 грудня.

За законопроект №10289 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища» проголосувало 303 нардепи. Закон необхідний для будівництва меморіального кладовища на Київщині, розрахованого на 260 га.

«Місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни», – йдеться у проекті закону.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що, за інформацією від урядовців, Національне військове меморіальне кладовище буде розташовуватися у селі Гатне, що у Фастівському районі на Київщині. Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада окремим законом №9240 вже визначала місце для Національного військового меморіального кладовища біля селища Биківня. Ще раніше депутати обговорювали про облаштування кладовища на Лисій Горі у Києві.

«Прийнятим актом, зокрема, передбачаються: визначення особливостей здійснення передачі в користування й зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності для розміщення Національного військового меморіального кладовища; заборона вилучення, зміни цільового призначення або подальшої передачі земельної ділянки (або її частини) для розміщення Національного військового меморіального кладовища в користування», – повідомили у прес-службі Верховної Ради.

До слова, 7 грудня міністерство у справах ветеранів презентувало проект Національного кладовища в межах Гатненської територіальної громади. При проектування ескізного кладовища головний архітектор Сергій Дербін орієнтувався також і на Арлінгтонський національний цвинтар у США.

За даними Мінветеранів, на земельній ділянці у понад 260 га будуть розміщені військове кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура. Спершу планують побудувати сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з полеглими захисниками та необхідні споруди для організації поховань.

Закон про будівництво кладовища набуде чинності після його підписання президентом України Володимиром Зеленським.