Внутрішньо переміщені особи та біженці, які повернулись до України, мають працевлаштуватись протягом двох місяців

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що розширює перелік категорій, які можуть отримати грошову допомогу від держави, як малозабезпечені. Про це у понеділок, 29 січня, повідомили на Урядовому порталі.

Зазначається, що раніше допомогу малозабезпеченим родинам не призначали, якщо в родині є працездатні люди, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ (єдиний соціальний внесок) протягом попередніх трьох місяців.

«Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там», – йдеться у повідомленні.

Тепер українці, які повернулися з евакуації з-за кордону, зможуть протягом шести місяців отримувати грошову допомогу. Навіть якщо в таких родинах є працездатні безробітні люди, які не сплачували ЄСВ.

Такі ж виплати зможуть отримувати і внутрішньо переміщенні особи, які не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас таких людей будуть «стимулювати до працевлаштування». Внутрішні переселенці та ті, хто повернувся з-за кордону, мають протягом двох місяців працевлаштуватись або стати на облік у Державний центр зайнятості.

На Урядовому порталі нагадали, що допомога призначається тим малозабезпеченим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, так наразі (для працездатних осіб це – 55% прожиткового мінімуму (1 665, 4 грн), для дітей – 140 % (віком до 6 років – 3 588, 2 грн, від 6-18 років – 4 474, 40 грн). Для людей, які втратили працездатність – 100% (2 361 грн). Таким чином допомога розраховується як різниця рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.