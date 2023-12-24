Чехія внесла зміни до закону lex Ukraine, який регулює статус українців, що виїхали до Чехії з початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідні зміни 24 грудня підписав чеський президент Петр Павел, про що повідомляється на його сайті.

Основний пункт поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року, відповідно до рішення Ради Європейського союзу. Також змінений закон передбачає надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки наразі не уточняється, наразі це питання має врегулювати уряд Чехії.

У законі зазначається, що біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року. Якщо ж пізнзгодом іше ці громадяни захочуть отримати довгострокову візу в Чехію – вони повинні будуть для початку повернути половину суми, яку їм надала влада Чехії для повернення додому.

До слова, станом на жовтень у Чехії перебували 359 тис. біженців із України, з яких близько 115 тис. легально влаштувались на роботу. Раніше цього року Чехія також посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.