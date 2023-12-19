Група планує зібрати приблизно 100 млн чеських крон

Чеські військові, резервісти, а також представники некомерційного сектору поставили за мету доставити в Україну 10 тис. FPV-дронів для підтримки ЗСУ. Асоціація Skupina D готує збір коштів на дрони, які допоможуть у захисті України на фронті, повідомив чеському виданню iRozhlas у понеділок, 18 грудня, інвестор і військовослужбовець активного резерву армії Ян Веверка.

Збір коштів під назвою Nemesis стартує найближчими днями. Асоціація планує зібрати приблизно 100 млн крон та закупити на них 10 тис. FPV-дронів.

Зазначається, що до благодійної асоціації долучилися і чеські військовослужбовці. Зокрема, почесним головою Skupina D є начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржехка.

«Це не офіційна ініціатива армії Чеської Республіки, це громадянська ініціатива, в якій беруть участь солдати, і в основному військовослужбовці активного резерву. Це хороший приклад співпраці між громадянським суспільством та армією», – повідомив начальник чеського Генштабу.

За словами Карела Ржехки, організація намагатиметься контролювати, щоби безпілотники розроблялися та модифікувалися також на основі знань з України. Так українські військовослужбовці отримуватимуть те, що можна та потрібно використовувати на полі бою. Окрім того, формування асоціації для передачі дронів, на думку очільника Генштабу Чехії, є вигідним і для чеської армії, оскільки, як і під час навчання українських військових у Чехії, країна також зможе «збирати» знання з українського поля бою.

У проекті також бере участь некомерційна організація Post Bellum, яка протягом майже двох років війни принесла Україні допомогу на півмільярда крон. Йдеться про передачу шоломів, балістичних жилетів та тепловізорів.